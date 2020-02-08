Denizli'de terör estiren kızlar gözaltına alındı yine adli kontrolle serbest kaldı. Dayakçı kızlardan N.C.'nin babası M.C., "Çoluk çocuk kavgası, çocuklar arasında problem. Alt tarafı bir iki kere kavga etmişler" dedi.
Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüp, saçlarından yerlerde sürükleyen 3 genç kız bugün polis tarafından bir kez daha gözaltına alındı.
Denizli'de çocukları döven kızlar yine serbest bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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