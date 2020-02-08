Denizli'de çocukları döven kızlar yine serbest bırakıldı

Denizli'de terör estiren kızlar gözaltına alındı yine adli kontrolle serbest kaldı. Dayakçı kızlardan N.C.'nin babası M.C., "Çoluk çocuk kavgası, çocuklar arasında problem. Alt tarafı bir iki kere kavga etmişler" dedi.

Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövüp, saçlarından yerlerde sürükleyen 3 genç kız bugün polis tarafından bir kez daha gözaltına alındı.