Eşkıya kızlar

Denizli’de yaşları 18’den küçük olan kızlar çete kurarak, küçük kızlara işkence yaptıkları videoları sosyal medyada paylaştı. Kendi kızının da dövüldüğü görüntüleri izleyen baba F.S. polise giderek şikayetçi oldu.

Denizli'de 3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, kız çocuklarını saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsızca dövüldüğünü gören baba F.S. ise polise giderek şikayetçi oldu.

BABA GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ

Dehşet verici olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. 2 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S'ye olayı anlattı. F.S, kızına darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayın ardından baba, kızını döven şahısların A.C, N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S, izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü. Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli kızların, kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü.

BİR DE TEHDİT ETMİŞLER

Çete üyelerinin çocukları tehdit de ettiğini söyleyen F.S, "Sizi döveceğiz, evinizi basacağız diyerek çocukları korkutmuşlar. Bu görüntülerle de çocukları tehdit ediyorlar. Polise başvurdum. Gereken bütün adli işlemler başladı. Şu an bekliyoruz" dedi.





ELLLERİNDE SİLAHLARLA POZ VERMİŞLER

Çete kuran kızların sosyal medya hesaplarında, ellerinde tabanca, tüfek ve bıçakla çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.

Sebahattin ALP