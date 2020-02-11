Denizli'de görenleri şaşırtan manzara!

Denizli'de bir inşaat işçisi ördüğü duvara yaptığı kalp ile görenleri şaşkına çevirdi. Özellikle gençler arasında sosyal medyada hızla yayılan inşaattaki kalp simgesi büyük beğeni topladı. Duvarı adeta aşk ile ören inşaat işçisinin kimliği ise belirsizliğini koruyor.

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesinde bulunan bir yurt inşaatının yapımı sırasında daha önce işçiler inşaatın tepesinde halay çekerek komik görüntüler ortaya çıkmıştı. 4 katlı bir inşaatın en üst katının yapımı sırasında işçiler telefonlarından açtıkları müzik ile bir anda halay çekmeye başlamış, eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer işçiler kendisini izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halay çekti. Aynı işçiler ise inşaatın yapımı devam ederken tuğlalar ile ördüğü duvara kalp simgesi yaparak görenlerin yüzünü güldürüyor.