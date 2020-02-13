Kardeş katli

Denizli’de yaşayan Kemal Karagün, annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan kardeş katili Kemal Karagün'ü saklandığı ahırda yakaladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan çiftçi Kemal Karagün (35), annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Kemal Karagün'ü saklandığı ahırda yakaladı.

ANNESİYLE TARTIŞTI

Olay, önceki gece yarısı saat 02.00 sıralarında, Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatçı Selman Karagün, annesi Esma Karagün (68) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Selman Karagün, annesini darp etti. Bu sırada evde bulunan Kemal Karagün, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Selman Karagün'ü 22 yerinden bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kemal Karagün, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Selman Karagün, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selman Karagün, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan kardeş katili Kemal Karagün'ü saklandığı ahırda yakaladı.

SEBAHATTİN ALP