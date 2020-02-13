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Sipsi ustalığıyla Unesco listesine girmeyi başardı

Sipsi ustalığıyla Unesco listesine girmeyi başardı
Giriş Tarihi: 13.2.2020

Beyağaçlı sipsi sanatçısı çoban , UNESCO listesine alındı. Halime Özke, Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almıştı.

Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev'in ardından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' sıfatı alan ikinci Denizlili sanatçı olan 72 yaşındaki Halime Özke, Beyağaç'ın dağlarında çocuk yaşlarda keçi otlatırken öğrendiği ve geliştirdiği sipsi çalma yeteneğiyle köy düğünlerinin vazgeçilmezi oldu. Ünü önce Denizli'ye sonra tüm Türkiye'ye yayılan ve ulusal kanallara konuk edilen Halime Özke, ustalıkla çaldığı sipsinin yanı sıra sempatik tavırları ve şiveli konuşmasıyla da çok sevildi.

DEV'İN YOLUNDAN GİDİYOR
Türkiye'nin dört bir yanında Denizli ve Beyağaç'ı tanıtan kültür elçisi Özke, "UNESCO'nun Yaşayan Kültür Hazinesi ilan ettiği Hayri Dev'i kaybettik. Ben de Hayri Dev'in yolundan gitmek istiyorum ve UNESCO Kültür Hazinesi listesine alınmayı hedefliyorum. Bunun için kendimi çok geliştirdim, yetkililerden beni aday göstermelerini istiyorum" diye konuştu.

Halime Özke, Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almıştı.

SEBAHATTİN ALP

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