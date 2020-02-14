Denizli'de düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları 'eskort siteleri' fuhuş ve dolandırıcılık yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen 12 Şubat'ta, eskort sitelerine yönelik operasyon yaptı.
Denizli'de eskort sitelerine operasyon! İşte ele geçirilenler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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