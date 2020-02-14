  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de eskort sitelerine operasyon! İşte ele geçirilenler

'de eskort sitelerine operasyon! İşte ele geçirilenler

Denizli'de eskort sitelerine operasyon! İşte ele geçirilenler

14.02.2020, 18:52

'de düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları 'eskort siteleri' fuhuş ve dolandırıcılık yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen 12 Şubat'ta, eskort sitelerine yönelik operasyon yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de eskort sitelerine operasyon! İşte ele geçirilenler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN