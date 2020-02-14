Denizli'de eskort sitelerine operasyon! İşte ele geçirilenler

Denizli'de düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları 'eskort siteleri' fuhuş ve dolandırıcılık yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen 12 Şubat'ta, eskort sitelerine yönelik operasyon yaptı.