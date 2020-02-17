  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

Denizli'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

17.02.2020, 16:22

’de park halindeki kamyonette çıkan yangında araç, itfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen kısa süre de alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sümer 3. Sanayi Sitesinde park halindeki 09 KE 143 plakalı kamyonette henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Korkulu anların yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Kamyonet ise yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de park halindeki kamyonet alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN