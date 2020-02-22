  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Polis aracına çarptı: 2'si polis 3 kişi yaralandı

çarptı: 2'si polis 3 kişi yaralandı

Polis aracına çarptı: 2'si polis 3 kişi yaralandı

22.02.2020, 09:59

'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı. kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bayramyeri'nden Çamlık yönüne giden İsmail D. (24) yönetimindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Altıntop Mahallesi'nden Değirmenönü Mahallesi yönüne giden polis memuru Mestami Burak B'nin kullandığı 20 A 7245 plakalı ekip otosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrilirken, kazada araçların sürücüleri ile polis memuru Nevzat P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saltak Caddesinde ulaşım, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polis aracına çarptı: 2'si polis 3 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN