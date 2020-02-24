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’dan şehit ailesine ziyaret

Fuat Oktay’dan şehit ailesine ziyaret
Giriş Tarihi: 24.2.2020

BİR dizi ziyarette bulunmak için Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2016 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini ziyaret etti. Oktay'ı, şehidin evinde baba Necip ve anne Fatma Bilgiç karşıladı. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Oktay, acılı aileye Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim, şehidin adını taşıyan yeğeni Özkan'a da oyuncak hediye etti. Ziyarette, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da hazır bulundu. Uzman Çavuş Özkan Bilgiç, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu 2016'da şehit düşmüştü.

SEBAHATTİN ALP

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