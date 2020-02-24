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İki otomobil çarpıştı

İki otomobil çarpıştı
Giriş Tarihi: 24.2.2020

'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Yusuf Hilmi Bal idaresindeki 20 T 0434 plakalı ticari taksi İncilipınar Caddesi istikametinden Bursa Caddesi istikametine geçmek istediği sırada Emre Aydın yönetiminde bulunan 20 ZF 713 plakalı araç ile kavşak içerisinde çarpıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Olayı gören vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 26 yaşındaki Osman Üremiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, olayda yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP

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