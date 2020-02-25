Son dakika: Denizli’de korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çardak gibi yakın ilçeler başta olmak üzere kent merkezinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre deprem, 17.56 sıralarında Denizli'nin Bozkurt İlçesi Alikurt Mahallesi'nde 3.4 şiddetinde 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. AFAD verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.