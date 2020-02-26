Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Denizli Honaz'da, çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi. Kocabaş Mahallesi Kocatepe Sokak'taki fabrikada elektrik ustası olarak çalışan Uğur Çınaroğlu (22), mermer taşımada kullanılan sabit vince çıkarak buradaki arızayı gidermeye çalıştı. Çınaroğlu, bu sırada vincin üstünden geçen gerilim hattından elektrik akımına kapıldı. Çınaroğlu, hayatını kaybetti.
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