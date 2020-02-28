20 saatte bulundu ilk isteği ‘çay’ oldu

Denizli'de eşek almak için Çivril ilçesinde giderken dağlık alanda kaybolan alzheimer hastası 90 yaşındaki Bekir Kavlak, kaybolduktan yaklaşık 20 saat ormanlık sonra bulundu. Yaşlı adamın kendisini bulan arama, kurtarma ekibinden ilk isteği ise 'sıcak çay' oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Kavlak daha sonra yakınlarına teslim edildi.