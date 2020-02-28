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'de iş insanının otomobilinde bomba düzeneği bulundu

Denizli'de iş insanının otomobilinde bomba düzeneği bulundu

28.02.2020, 15:56

'nin Çivril ilçesinde sabah uyandığında otomobilinin ön kısmında elektronik bir düzenek olduğunu fark eden iş insanı, polisi arayarak yardım istedi. Elektronik düzenek ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, meyve ticareti yapan ve Kayseri'den Denizli'ye otomobiliyle gelen Ali İşiyok (47), Çivril'de kaldığı otelden sabah saatlerinde aracına bineceği sırada sol çamurluktan sarkan kabloyu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizli Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu çamurluğun içine el yapımı, parça tesirli bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi.

Daha önce de İstanbul'da da otomobiline bomba düzeneği kurulduğu iddia edilen İşiyok, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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