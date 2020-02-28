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Yol ortasında bıçaklı gasp anı kamerada

Yol ortasında bıçaklı gasp anı kamerada
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, annesinin emekli maaşını çeken Dudu Başarıcı (54), gündüz vakti sokak ortasında bıçakla gasp edildi. Başarıcı'yı gasp ettiği güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Y.P. olayın ardından gittiği Antalya'dan dönüşte arkadaşları Ş.G. (24) ve M.E. (40) ile birlikte yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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