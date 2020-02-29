  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki ailesine acı haber verildi

'de şehit olan 'nın 'deki ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki ailesine acı haber verildi

29.02.2020, 17:30

'nin bölgesinde rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Piyade 'nın 'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Şehit Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki babaevine gelen Pamukkaye Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve 11. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileri, baba Mehmet Çankaya ve yakınlarına acı haberi verdi.

Haberi alan şehidin babası Mehmet Çankaya, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.

Şehit ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Kezban Eldemir'in Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada şehit Çankaya'nın naaşının yarın öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki ailesine acı haber verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN