Muhtar ve memur kaçak kazıda yakalandı

Denizli'de kaçak kazı yapan ve aralarında 1 muhtar ile 1 kamu görevlisinin de olduğu 10 define avcısı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Definecilerden 8'i adliyeye sevk edilirken bazılarının kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce yüzlerini saklamaya çalışmaları dikkatlerden kaçmadı.

SEBAHATTİN ALP