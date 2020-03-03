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El yapımı bombayı “dayısı” koymuş

El yapımı bombayı “dayısı” koymuş
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Denizli'nin Çivril ilçesinde Kayserili iş insanı Ali İşiyok'un otomobiline el yapımı parça tesirli bombayı koyduğu belirlenen dayısı, 72 yaşındaki Yunus Canko, polis tarafından Kayseri'de yakalandı. Suçunu itiraf eden Yunus Canko bombayı patlatmak için değil, 2 milyon lira alacaklı olduğu yeğenini korkutmak için koyduğunu söyledi. Yunus Canko, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşiyok'un otomobiline, iki ay önce de İstanbul'da otomobiline aynı bomba düzeneğinin kurulduğu öğrenildi.

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