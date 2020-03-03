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TIR'ın dorsesindeki 25 ton ağırlığındaki makine yola düştü

TIR'ın dorsesindeki 25 ton ağırlığındaki makine yola düştü

03.03.2020, 10:25

Olay, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ACF 272 plakalı Ali Karaaslan idaresindeki tır, Bozburun sanayi alanından aldığı yaklaşık 25 ton ağırlığındaki demir kesme makinesi ve aparatlarını İzmir'e götürmek üzere yola çıktı. Nakliye esnasında demir, çelik sanayinde kullanıldığı öğrenilen makinenin haznesinde bulunan yağ bilinmeyen bir nedenle sızarak dorse içerisinde birikti.

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