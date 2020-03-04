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'de kahreden an! şehit oldu

Denizli'de kahreden an! Uzman Onbaşı Armağan Akman şehit oldu

04.03.2020, 13:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020,14:00

Son dakika habeirne göre 'ye şehit ateşi düştü. 'nin kentinde sürdürülen 'nda şehit olan İstihkam 'ın acı haberi, Denizli'de yaşayan ailesine verildi. Öte yandan şehit haberinin verildiği binada İdlib’de görevli bir başka askerin daha olması kısa süreliğine de olsa hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

İdlib'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, (23) Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi.

İşçi emeklisi Suat ve eşi Gülseren Akman, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından sokağa taziye çadırı kuruldu.

Acı haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları, taziye için eve akın etti. Bir kız kardeşi olan şehit Armağan Akman'ın bekar olduğu öğrenildi.

ASKERİ HEYETİ KARŞILARINDA GÖREN AİLE BÜYÜK PANİK YAŞADI

Öte yandan, şehit haberinin verildiği binada İdlib'de görevli bir başka askerin daha olması kısa süreliğine de olsa hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

İdlib'de görev yaptığı ve ismi henüz belirlenemeyen diğer askerin ailesinin de şehit haberi vermeye gelen heyeti karşılarında görünce büyük korku ve panik yaşadıkları belirtildi.

Askerin ailesinin daha sonra Akman'ın ailesinin yanına gittikleri ve evlatlarının acılarını paylaşması ise yürekleri dağladı.

ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Suriye'nin İdlib şehrindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı. Akman'ın üzerinde 'Ayakta ölmek, diz üstünde yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verene' yazısını Türk bayrağı arma fotoğrafıyla takipçileriyle paylaştığı görüldü.



Öte yandan şehidin ailesinin yaşadığı evde, Akman'ın küçükken çekilmiş asker kıyafetli fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.

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