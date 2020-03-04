  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli’ye şehit ateşi düştü

’ye şehit ateşi düştü

Denizli’ye şehit ateşi düştü

04.03.2020, 11:55

’de yürütülen ‘'nda yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Denizlili ’ın baba evine acılı haber verildi.

Suriye'de önceki günlerde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonrası Uzman Onbaşı Armağan Akman (23) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı şehit düştü. Akman'ın şehit haberi Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki baba evine asker ve sivillerden oluşan bir heyet tarafından verildi. Acılı haberi alan baba Suat ve anne Gülseren Akman büyük bir acıya büründü.



Şehit haberinin gelmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kurularak eve Türk bayrağı asıldı. Şehit Akman'ın bekar olduğu ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’ye şehit ateşi düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN