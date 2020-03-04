Denizli’ye şehit ateşi düştü

İdlib’de yürütülen ‘Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Denizlili Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın baba evine acılı haber verildi.

Suriye'de önceki günlerde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonrası Uzman Onbaşı Armağan Akman (23) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı şehit düştü. Akman'ın şehit haberi Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki baba evine asker ve sivillerden oluşan bir heyet tarafından verildi. Acılı haberi alan baba Suat ve anne Gülseren Akman büyük bir acıya büründü.





Şehit haberinin gelmesinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kurularak eve Türk bayrağı asıldı. Şehit Akman'ın bekar olduğu ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

İHA