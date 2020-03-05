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Denizli'de feci ! Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı

Denizli'de feci kaza! Devrilen kamyondaki tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı

05.03.2020, 12:08

Denizli'de sebze ve meyve yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca domates, biber, patlıcan ve mandalina yola saçılarak ziyan oldu. Yaklaşık 100 bin TL zararı olan mal sahibi, ehliyetine birkaç ay önce el konulmuş olan kamyon şoförünü suçladı.

Edinilen bilgilere göre , Denizli-Antalya kara yolunun 20. kilometresindeki Halı kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Manisa'ya sebze ve meyve götüren C.D. idaresindeki 45 TY 512 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

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