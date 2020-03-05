Denizli'de ilginç olay! Bu mahalle 4 yıldır kayıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir mahalle, henüz kesinleşmeyen bir sebepten dolayı kaymaya başladı. Mahallede yaklaşık 25 ev ve besihane ile birlikte caminin duvar ve kolanlarında kaymadan dolayı derin çatlaklar oluştu. Mahalle sakinleri bir çözüm bulunmasını isterken, evlerindeki çatlaktan dolayı korku içinde yaşadıklarını söyledi.

İlginç olay, Çivril ilçesi Osmanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yaklaşık 4 yıldır bölgede kayma olduğunu söyledi. Mahalledeki birçok evin duvarları başta olmak üzere kolonları ve zeminlerinde gözle görülür şekilde derin çatlaklar oluştu. Ev ve besihanelerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar yıkılma ve çökme tehlikesine karşın tedirgin olduklarını ve bu yüzden evlerinde gönül rahatlılığı ile oturamadıklarını ifade etti.