Denizlili şehit uzman onbaşı Armağan Akman'ın helallik için son kez baba ocağına gelişi yürek dağlayan anlara sahne oldu. İdlib'deki saldırıda şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman, dün memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Aktepe'deki baba evinde helallik alındı. Tabutun çevresinde gözyaşı dökenlere seslenen Şehit Annesi Gülseren Akman, "Ağlamayın. Oğlum ağlayanları sevmez" dedi. Bu sözleri, şehit evinde bulunanların yüreklerini dağladı. Şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman, Pamukkale Üniversitesi yerleşkesindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın annesinin cenazedeki sözleri yürekleri dağladı.

SEBAHATTİN ALP