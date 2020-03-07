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2 katlı yangında alevlere teslim oldu

2 katlı kerpiç ev yangında alevlere teslim oldu

07.03.2020, 13:38

’de 2 katlı eski kerpiç evde çıkan sonrası ev alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Hidayet Uysal'a ait 2 katlı kerpiç evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa süre tüm evi saran alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınabildi. Yangının ardından 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangının ardından soruşturma başlatıldı.

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