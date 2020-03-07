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'de bir kişi eşini öldürüp, etti

Denizli'de bir kişi eşini öldürüp, intihar etti

07.03.2020, 14:00

'den gelen son dakika haberine göre bir kişi eşini bıçaklayarak öldürüp, etti. Sabah saatlerinde meydana gelen feci olay sonrası, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Korkunç olayın adresi Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi...

Mahallede bulunan 4 katlı binanın giriş katında R.A., isimli şahıs, sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilmeyen eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini evinin bir odasında iple asarak intihar etti.

POLİS İNCELİYOR

Olayın ardından evde polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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