Karısını baltayla öldürüp intihar etti

Denizli’de tartıştığı karısını baltayla feci şekilde katleden Ragıp Şuhaip Akın, ardından diğer odada kendini iple asarak intihar etti. Anne ve babasının cesediyle karşılaşan 16 yaşındaki kızları ise sinir krizi geçirdi

Denizli'de Ragıp Şuhaip Akın (42), tartıştığı eşi Sultan Akın'ı (36) baltayla öldürdü. Öfkeli koca ardından iple kendisini doğalgaz boruna asarak intihar etti. Merkezefendi ilçesi Sevindik mahallesi, 2305 sokaktaki evde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Ragıp Şuhaip Akın, eşi Sultan Akın ile bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Öfkesine hakim olamayan adam eşini yatak odasında baltayla feci şekilde öldürdü. Ardından kendini diğer odada iple tavana asarak yaşamına son verdi.

KIZI ŞOK GEÇİRDİ

Sabah anne ve babasını cep telefonuyla arayan 16 yaşındaki kızları S.A, uzun süre yanıt alamayışı üzerine eve gitti. Polis yardımıyla girdiği evde anne ve babasını ölmüş halde gören genç kız sinir krizi geçirdi. Acılı kızı ailenin yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Evde yapılan incelemelerin ardından Ragıp Şuahip Akın ve eşi Sultan Akın'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet işleyip ardından canına kıyan Şuahip Akın'ın sevilen birisi olduğu ve komşuların daha önce çiftin kavga ettiklerine hiç rastlamadıkları öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP