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Firar eden şoför her yerde aranıyor

Firar eden şoför her yerde aranıyor
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan sürücülerden birisi aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaza, Pamukkale ilçesi Şehit Yunus Keskin Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil cadde üzerinde seyrederken, ara sokaktan çıkan Aydın M. (21) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 AAT 472 plakalı araç sürücüsü otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü her yerde aranırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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