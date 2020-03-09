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atan dayısına kurşun yağdırdı

Tokat atan dayısına kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 9.3.2020

Denizli'de bir genç, tartıştığı dayısını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Çivril ilçesi Kıralan Mahalesi'nde Osman Kaynar ile yeğeni Ahmet Aktaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada dayısının kendisine tokat atmasına sinirlenen Ahmet Aktaş, yanında bulunan tüfekle 4 el ateş ederek dayısını yaraladı. Kanlar içinde kalan Kaynar, olay yerine gelen ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Osman Kaynar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Osman Kaynar

SEBAHATTİN ALP

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