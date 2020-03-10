Otomobil şarampole düştü

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Yağmurlu (21) ve yanındaki arkadaşı Enver Canbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yağmurlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımında, "Tekrarı yoktur bazı şeylerin. Hayat gibi, Aşk gibi. Ömür gibi" yazması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Enver Canbaş



Yunus Yağmurlu

SEBAHATTİN ALP