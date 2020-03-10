Denizli'de kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Yağmurlu (21) ve yanındaki arkadaşı Enver Canbaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yağmurlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımında, "Tekrarı yoktur bazı şeylerin. Hayat gibi, Aşk gibi. Ömür gibi" yazması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Enver Canbaş
Yunus Yağmurlu
SEBAHATTİN ALP
Otomobil şarampole düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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