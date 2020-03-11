Gökhan ögretmen kaza kurbanı oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öğretmen Mustafa Gökhan Göçtü (40), yaşamını yitirdi. Kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Çardak ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Mustafa Gökhan Göçtü yönetimindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçtü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Mustafa Gökhan Göçtü'nün cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP