Denizli'de sahte paraya 7 tutuklama

Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda bin 239 adet 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde sahte Avustralya doları, bin 739 adet 100'lük banknotlar halinde sahte İsviçre Frangı ele geçirildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce sahte para operasyonu düzenledi. Kentte sahte para basarak piyasaya sürmek istedikleri belirtilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, matbaa olarak kullanılan 2 iş yeri ve 8 eve baskın yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda bin 239 adet 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde sahte Avustralya doları, bin 739 adet 100'lük banknotlar halinde sahte İsviçre Frangı, 2 sahte para basmak için kullanılan yazıcı, tarayıcı özelliği bulunan cihaz, 1 adet ruhsatsız tabanca bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan zanlılar, bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.