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Kuzene iki kurşun

Kuzene iki kurşun
Giriş Tarihi: 12.3.2020

’de özel bir şirkette güvenlik görevlisi olan , küfürleşme yüzünden tartıştığı kuzeni tarafından vurularak öldürüldü.

Denizli'de bir firmaya bağlı özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Öztürk Karaca, Gerzele Mahallesi'nde önceki akşam göğsünden iki kurşunla vurulmuş olarak bulundu. Yakın zamanda öldürüldüğü belirlenen Karaca cinayetinin ardından polis harekete geçti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Öncelikle Karaca'nın en son birlikte olduğu kişilerden yola çıkan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri yaptıkları araştırmada Süleyman Tülcü ile Mustafa Özel'i gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada Öztürk Karaca'nın dayısının oğlu olan Süleyman Tülcü tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin nedenin ise ikili arasında çıkan tartışma sırasında küfürleşme sonucu yaşandığı ortaya çıktı.


Polis ekipleri, Öztürk Karaca'yı öldüren kuzenini kısa sürede yakaladı


Süleyman Tülcü

SEBAHATTİN ALP

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