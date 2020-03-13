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Gizemli iki hayırsever 70 bin liralık ödedi

Gizemli iki hayırsever 70 bin liralık borç ödedi
Giriş Tarihi: 13.3.2020

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üç bakkala giden gizemli iki hayırsever, veresiye defterlerini satın alarak tüm borçları ödedi. Dokuzkavaklar Mahallesi 2036 sokakta kimliklerini gizleyen iki hayırsever, mahalle sakinlerinin borçlarını sıfırladı. 18 yıldır bakkallık yaptığını söyleyen Nuri Temiz, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti. Temiz, sadece kendisine 36 veresiye müşterisinin 24 bin lira borcunu ödediklerini belirterek, "Tüm veresiye borçlarını hesapladık. Ne çıktıysa ödeyip gittiler. İki bakkal arkadaşımın da defterlerini aldılar gittiler. Yaklaşık 70 bin lira borcu kapattılar. Mahalleli çok sevindi" dedi.


18 yıldır bakkal işleten Nuri Temiz, "İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum" dedi.

"YAŞLI TEYZEMİZ ÇOK SEVİNDİ"
Mahalle sakinlerinden Yücel Tatar ise, "Ben bu mahallede oturuyorum. Tabii ki de bakkalımızdan alışveriş yapıyorum. Bu durum bizleri çok sevindirdi" dedi. Mehmet Ali Işıkdolu da, "Benim borcum yoktu. Komşumun borcu vardı ve borcu ödendiği için yaşlı teyzemiz o kadar mutlu oldu ki bu anlatılmaz" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP

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