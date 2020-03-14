500 liralık cinayet

Geçtiğimiz salı gecesi Denizli’de yol kenarında cansız bedeni bulunan genç güvenlik görevlisinin, halasının oğlu tarafından para yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Denizli'de kuzeni tarafından tabanca ile vurularak öldürülen güvenlik görevlisi Öztürk Karaca'nın, yaklaşık 4 yıldır süren bir alacak davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde geçtiğimiz salı gecesi meydana gelen olayda sabaha karşı sokak ortasında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar polisi aramış, Öztürk Karacanın göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

KÜFÜRLÜ KAVGA İDDİASI

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektiflerinin yapmış olduğu araştırmada 29 yaşındaki Öztürk Karaca'nın iş çıkışında cinayete kurban gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler, Tülcü'nün birkaç gün önce para yüzünden kuzeni Öztürk Karaca ile tartıştığını ve birbirlerine küfürler ettiklerini öğrendi. Bunun üzerine Süleyman Tülcü gözaltına alındı. Yapılan çapraz sorgulamada Tülcü, dayısının oğlu olan Öztürk Karaca'nın kendisini 4-5 yıldır oyaladığını, bir anlık öfke ile öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu söyledi. Tülcü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"Karanlıkta bekledim"

Katil zanlısı Tülcü'nün polisteki ifadesinde "Olaydan 2 gün önce 500 tl alacağımı istedim ama bana küfür etti. Bunun üzerine işten çıkacağı saatte kendisini sokak arasında karanlıkta bekledim. Gece yarısı vardiya değişiminde işten ayrılınca da önüne çıkıp paramı istedim. Bana yeniden küfür edip üzerime yürüyünce belimdeki tabancayı çıkartıp birkaç el ateş ettim" dedi.

SEBAHATTİN ALP