  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Denizli > Denizli Leodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu

Leodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu

Denizli Leodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu

17.03.2020, 13:56

’de bulunan ve dünyanın en eski birisi olma özelliği taşıyan ’nde 2 bin yıllık özel bir güneş saati bulundu.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliği taşıyan ve uzun yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği Leodikya Antik Kenti'nin Batı Tiyatrosu'nda yapılan kazı çalışmasında 2 bin yıllık güneş saati ortaya çıkarıldı. Saatin üst bölümünde Antik Yunan dili (Grekçe) ile yazılan kış mevsimi (Ksimerini), saatin orta bölümünde gün dönümü (Isimerini), gece ve gündüzün eşitliğini, alt bölümünde ise yaz mevsimi (Terini) adları yazılarının bulunduğu öğrenildi. Saatin üst kısmının ortasında ise gölge çubuğu (Gnomon) bulunduğu aktarıldı. Güney yöne tam kürenin 1/4'ü güneş saatinde gölge çubuğu sayesinde mevsim ile aylara bakıldığı ve zamanı gösterdiği bildirildi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan saati sosyal medya hesabından 'unik (benzersiz) ve emsalsiz bir örnek' başlığı ile paylaştı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Leodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA