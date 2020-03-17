Denizli Leodikya'da 2 bin yıllık güneş saati bulundu

Denizli’de bulunan ve dünyanın en eski antik kentlerinden birisi olma özelliği taşıyan Leodikya Antik Kenti’nde 2 bin yıllık özel bir güneş saati bulundu.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi olma özelliği taşıyan ve uzun yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği Leodikya Antik Kenti'nin Batı Tiyatrosu'nda yapılan kazı çalışmasında 2 bin yıllık güneş saati ortaya çıkarıldı. Saatin üst bölümünde Antik Yunan dili (Grekçe) ile yazılan kış mevsimi (Ksimerini), saatin orta bölümünde gün dönümü (Isimerini), gece ve gündüzün eşitliğini, alt bölümünde ise yaz mevsimi (Terini) adları yazılarının bulunduğu öğrenildi. Saatin üst kısmının ortasında ise gölge çubuğu (Gnomon) bulunduğu aktarıldı. Güney yöne tam kürenin 1/4'ü güneş saatinde gölge çubuğu sayesinde mevsim ile aylara bakıldığı ve zamanı gösterdiği bildirildi.





Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, bulunan saati sosyal medya hesabından 'unik (benzersiz) ve emsalsiz bir örnek' başlığı ile paylaştı.

İHA