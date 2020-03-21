500 yıllık İncil’in satısına operasyon

Denizli'nin Honaz ilçesinde ellerindeki tarihi İncili satmaya çalıştıkları belirlenen zanlıları takibe alan Denizli İl Jandarma ekipleri operasyon başlattı. Ekipler önce F.Ç. (35) ve M.S, (40) isimli şahıslara ulaştı. Şahısların bindikleri araç ile ellerinde bulunan tarihi eseri satmak için yola çıktıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yolda otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ceylan derisi üzerine yazılmış İncil ele geçirildi. Yapılan incelemede yakalanan İncil'in yaklaşık 500 yıllık olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarihi esere el koyarken F.Ç. ve M.S'yi gözaltına aldı.

SEBAHATTİN ALP