Kuru yemiş fabrikasında yangın korkuttu

Denizli'nin Kale ilçesindeki kuru yemiş fabrikasında yangın çıktı. 6 ilçeden gelen onlarca itfaiye ekibinin 6 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın yerine Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve fabrika sahibi Belediye Meclisi Üyesi Kezban Güngören de geldi. Kuru yemiş, kuru meyve ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikadaki yangın söndürmek için Büyükşehir İtfaiyesi Tavas, Nikfer, Beyağaç, Kale, Karahisar ve Gölbaşı istasyonlarından gelen onlarca ekip alevlerle mücadele etti.



■ SEBAHATTİN ALP

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