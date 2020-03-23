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'de evde kal çağrısına uymayalar sokakları doldurdu

Denizli'de evde kal çağrısına uymayalar sokakları doldurdu

23.03.2020, 15:32

'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durdurmadı.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti.

Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından gönderildi.

DHA

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