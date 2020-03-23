  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

23.03.2020, 10:55

'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Tayfun Hatay yönetimindeki 20 K 7608 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Tayfun Hatay ile araçta bulunan Ahmet Aktar (32) ve Ali Geyik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Ahmet Aktar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tayfun Hatay ve Ali Geyik'in tedavilerinin ise sürdürüldüğü öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA