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Haberler Denizli ‘Beyaz Cennet’ korona virüsü nedeniyle sessiz

‘Beyaz Cennet’ korona virüsü nedeniyle sessiz

‘Beyaz Cennet’ korona virüsü nedeniyle sessiz
Giriş Tarihi: 24.3.2020

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve geçen yıl 2.5 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Pamukkale, korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, müze ve ören yerlerinin geçici süreyle ziyarete kapatılmasının ardından boş kaldı. Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale'deki işlek cadde ve sokaklarda da kimse görülmedi.

ESNAF KAPATTI
Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alırken, esnaf da satış yapamadığı için kepenk kapattı.

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