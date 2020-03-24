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Haberler Denizli Polisten yaşlılara kimlik kontrolü

Polisten yaşlılara kimlik kontrolü

Polisten yaşlılara kimlik kontrolü
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Denizli'de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanlar için sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte dün sabahtan itibaren polise yoğun şekilde ihbarlar yapıldı. Vatandaşlar sokakta, parkta gördüğü 65 yaş ve üzeri kişileri polise ihbar etti. Yapılan kimlik kontrolünde 65 yaş ve üstü olduğu tespit edilen kişiler uyarılıp evlerine gönderildi. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL para cezası ve TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunuluyor.

SEBAHATTİN ALP

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