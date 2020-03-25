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da bir müddet evinde kalacak

Denizli Horozu da bir müddet evinde kalacak
Giriş Tarihi: 25.3.2020

Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya ekibi hükümetin 'evde kal' uyarılarına kentin simgesi olan cam horoz heykelini evine göndererek dikkat çekti.

Delikliçınar Meydanı'ndaki Türkiye'nin tek cam heykeli olma özelliğini taşıyan horoz heykeli Photo Shop'la Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 'Denizli Horozu Evleri'ne montajlandı. Twitter'de cam horoz heykelinin Çınar'daki kaidesi boş kalırken ikinci fotoğrafta ise heykelin kümesteki hali gösterildi. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

SEBAHATTİN ALP

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