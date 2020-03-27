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Haberler Denizli Roma dönemine ait eserleri satacaklardı

Roma dönemine ait eserleri satacaklardı

Roma dönemine ait eserleri satacaklardı
Giriş Tarihi: 27.3.2020

Denizli'de jandarma ekipleri 3 kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştıkları yönünde ihbarı değerlendirip, operasyon yaptı. U.D. (34), T.B. (36) ve E.K'yi (35) takibe alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları otomobili gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra durdurdu. Şahısları gözaltına alan ekipler araçta yaptıkları aramada bagaja zulalanmış halde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet heykel başı ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ederken, ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

SEBAHATTİN ALP

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