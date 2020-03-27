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Haberler Denizli Vicdansızlar bunu bile kullandı! Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı!

Vicdansızlar bunu bile kullandı! Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı!

Vicdansızlar bunu bile kullandı! Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı!

27.03.2020, 10:32

Valiliği, korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan 65 yaş ve üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan ‘ Grubun’ üzerinden yapılmak istenen dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 22 Mart itibariyle Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yaşlılara hizmet vermeye başladıkları belirtildi. Açıklamada son günlerde bazı art niyetli kişiler tarafından vatandaşların evlerine gidilerek Vefa Sosyal Destek Grubundan geldiklerini belirterek dolandırıcılık teşebbüslerinin yapılmaya çalışıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Talebiniz dışında sizlere ulaşarak Vefa Sosyal Destek Grubu olarak geldiğini belirten kişilere hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşılması halinde polis veya jandamaya ihbarda bulunulması önemle rica olunur."

İHA
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