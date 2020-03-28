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Haberler Denizli Valilikten açıklama! Denizli’den 7 kente otobüsle seyahat edilebilecek

Valilikten açıklama! ’den 7 kente otobüsle seyahat edilebilecek

Valilikten açıklama! Denizli’den 7 kente otobüsle seyahat edilebilecek

28.03.2020, 18:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020,18:05

Son dakika... Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehirler arası ulaşımda gerekli izinler alınsa bile otobüs ile 7 kente ulaşım yapılabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kararın İçişleri Bakanlığının 'Korana virüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu genelgesi kapsamında alındığı belirtildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayısında artışlar yaşanan korana virüsün en temel özelliği fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması nedenleri gözetilerek alındığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'den il dışına otobüs ile yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın şehirlerarası otobüsler ile tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son 15 gün içinde Denizli'ye gelen ve kalacak yeri bulunmayıp ikamet yerlerine dönmek isteyenlerin talepleri değerlendirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 444 85 20 numaralı çağrı merkezini arayarak şehirler arası seyahat taleplerini iletebilecekler. Bu şartları taşıyanlara Pamukkale ilçesi Seyahat İzin Kurulunca 'Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir.

Bu belge ile Denizli'den, Aydın, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa ve İstanbul güzergahlarına otobüsle seyahat edebileceklerdir."

İHA

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