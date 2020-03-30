Kanlı bıçak çekyattan çıktı

Denizli'de iki arkadaş arasında alacak meselesi nedeniyle yaşanan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki D.S, arkadaşını bıçaklayıp kaçtı. Birkaç dakika sonra geri dönen genç, bıçakladığı arkadaşını kendi aracı ile hastaneye götürdü. H.Ö. burada tedavi altına alınırken, olayın faili arkadaşı D.S. ise hastane polisine teslim oldu. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı sokaktaki bir çekyatın altında bularak muhafaza altına aldı. D.S, ekipler tarafından hastaneden gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ALP