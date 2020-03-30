Nehir’in bestesi Avrupa’da birinci

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin, Lüksemburg'da düzenlenen bestecilerin eserlerini online olarak gönderdiği Uluslararası Artistes En Herbe beste yarışmasında kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Özzengin, böyle bir dönemde uluslararası bir platformda bu başarıyı Türkiye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.