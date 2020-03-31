Kahveye çevrilen dairede kumar oynayanlara 'koronavirüs' cezası da kesildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. , 6 şüpheliye de kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal etmek suçlarından toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sırakapılar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine saat geç olmasına rağmen çok sayıda kişinin girip çıktığını belirledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Ruhsatsız olarak umuma açık iş yerine çevrildiği anlaşılan söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan V.İ, S.H, H.D, T.D, S.Ö, H.T ile kumar oynatan H.D'yi gözaltına aldı.

Adreste bulunan kumar malzemeleri, tüfek ile şüphelilerin oturduğu masadaki 1240 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden H.D'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, 6 şüpheliye de kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal etmek suçlarından toplam 6 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.