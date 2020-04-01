Denizli’de kekik dikimi başladı

Türkiye'nin kekik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Denizli'de çiftçiler kekik dikimine başladı. 2019'da 15 bin 729 ton kekik hasadı yapılan Denizli'de en çok kekik üretimi Pamukkale, Güney, Buldan, Çal ve Bekilli ilçelerinde gerçekleşti. Kekik üreticisi Ali Azak, "Kekik dikildiğinde ilk yılda fazla bir şey olmaz 2'nci, 3'üncü yıllarda verimini almaya başlarız. Bu dikilen kekiğin verimi 6-7 yıl sürer. İyi bakılırsa 10-15 yıla çıktığı da görülmüştür" dedi.

SEBAHATTİN ALP